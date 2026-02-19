par Fabrice Pouliquen, Mélanie Marchais
COMPARATIF
Eaux en bouteillesNos analyses ont révélé la présence de polluants éternels
En février 2025, Que Choisir avait recherché des dizaines de PFAS dans l’eau du robinet de 30 communes et trouvé, à plusieurs reprises, des concentrations inquiétantes. Au tour des eaux en bouteille, de source et minérales naturelles, de passer à la casserole.
