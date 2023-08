Une boisson végétale à base de soja est-elle préférable à une à base d’amandes pour remplacer le lait de vache ? L’enrichissement en calcium et vitamines est-il utile ? Et que vaut la composition de ces produits ? Nous avons creusé ces questions, et analysé le goût et la qualité nutritionnelle de 25 boissons végétales, afin de vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux. Certaines de marques connues (Sojasun, Alpro, Bjorg…) et d’autres plus confidentielles (La Mandorle, Oatly…).