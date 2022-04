Mieux vaut-il privilégier une base de soja ou de coco dans les desserts végétaux au chocolat ? L’enrichissement en calcium est-il utile ? Quels additifs vaut-il mieux éviter ? Nous avons creusé ces questions, et analysé le goût et la qualité nutritionnelle de 14 desserts végétaux au chocolat, afin de vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux. Certains de marques connues (Sojasun, Alpro, Danette, Saint-Hubert…) et d’autres plus confidentielles (À bicyclette, Ya, Mo’Rice…). Ne vous reste plus qu’à faire votre choix !