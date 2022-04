Desserts végétaux aux fruits rouges

Le végétal a de plus en plus la cote, et cela se voit au rayon frais. Car à côté des marques spécialisées dans les desserts vegans, telles que Sojade et Sojasun, viennent à présent s’ajouter des références produites par des leaders de l’ultrafrais laitier comme Yoplait et Danette. Mais que valent ces desserts végétaux ? Voici le résultat de notre évaluation du goût et de la qualité nutritionnelle de 13 références aux fruits rouges.