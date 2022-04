© Alexis Lecomte Desserts végétaux aux fruits rouges Le protocole

Nous avons analysé 13 desserts végétaux aux fruits rouges vendus en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales et de distributeurs aussi bien bio que conventionnels. Ces desserts sont préparés à base de soja, coco, amande, avoine, riz ou encore chanvre pour remplacer le lait de vache ou de brebis. Des analyses nutritionnelles, sensorielles et d’authenticité ont été menées. Une revue de la liste des ingrédients et des mentions sur l’emballage a également été réalisée.

Dégustation

Un panel de 60 consommateurs entraînés à la dégustation a été sollicité pour déguster les desserts végétaux de manière anonyme. Les critères évalués sont l’aspect, l’odeur, le goût, la texture ainsi que l’appréciation d’ensemble du produit. Par ailleurs, chaque consommateur a pu indiquer ce qu’il aimait ou non et s’il souhaitait reconsommer le produit à l’avenir.

Qualité nutritionnelle

Les paramètres nutritionnels suivants ont été mesurés : valeur énergétique, glucides, sucres, matières grasses et profil d’acide gras, protéines, profil d’acides aminés et calcul de l’indice chimique protéique, fibres alimentaires, sel, teneurs en vitamines D2, B2, B5, B9 et teneurs en calcium et magnésium.

L’indice chimique protéique permet de mesurer la qualité de la source protéique du produit : certaines protéines végétales peuvent en effet présenter une teneur limitante en acides aminés indispensables. Pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à partir de protéines végétales, il est nécessaire d'associer différents aliments végétaux : des graines de légumineuses (soja, lentille, fèves, pois, etc.) avec des céréales (riz, blé, maïs, etc.).

Étude des informations d’étiquetage

La liste des ingrédients a été passée en revue pour noter la présence d’additifs, de préparations ou de substances aromatisantes et d’autres ingrédients. Par ailleurs, les allégations nutritionnelles et de santé présentes sur les emballages ont été relevées et vérifiées.

Authenticité

La vérification de l’absence d’ADN animal a été réalisée pour confirmer que toutes les recettes correspondent aux critères du régime végétalien. Les espèces végétales employées ont également été recherchées par séquençage ADN et comparaison à des bases de données spécifiques.

