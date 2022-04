Desserts végétaux (vidéo)

Nature, goût caramel ou encore fraise, à base de lait de soja, de coco ou d’amande, les desserts végétaux envahissent depuis quelques années les rayons frais des supermarchés. Mais sont-ils équilibrés, sur le plan nutritionnel ? Et peuvent-ils vraiment remplacer les yaourts et crèmes dessert à base de lait de vache, sans risque de provoquer des carences ? Quelques éléments de réponse dans cette vidéo, grâce à notre test sur 27 desserts végétaux au chocolat et aux fruits rouges.