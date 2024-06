Beyond Meat, Happyore, HARI&CO, Sojasun... les galettes et steaks végétaux se multiplient dans les rayons des supermarchés. Grâce à eux, végétaliens, végétariens et flexitariens peuvent facilement remplacer la viande dans l'assiette. Mais ont-ils bons goût ? Et sont-ils vraiment bons pour la santé ? Nos analyses nutritionnelles et de composition, ainsi que notre dégustation à l'aveugle, montrent que la réponse varie très fortement selon les références...