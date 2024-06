Riche en fibres et protéines, pauvre en glucides, le soja présente, comme tous les légumes secs, un profil nutritionnel extrêmement intéressant. Mais entre la crainte des OGM et les doutes concernant les effets sur la santé de ses phyto-œstrogènes, certains consommateurs s'en méfient. À raison ?

Tofu, tempeh, mais aussi substituts végétaux à la viande, aux yaourts, au lait, à la crème... le soja se retrouve dans de très nombreux produits, et se voit consommé par un nombre croissant de Français. D'autres préfèrent cependant l'éviter, du fait de sa mauvaise réputation.

Le premier motif de suspicion demeure son possible statut d'OGM (auquel la majorité des consommateurs sont opposés). Or, cette inquiétude n'a pas lieu d'être. Dans notre test sur des laits végétaux, nous avons constaté sur les emballages que les 4 références à base de soja ne contenaient aucun OGM. Même chose pour les 3 desserts à base de soja dans notre test de yaourts végétaliens aux fruits rouges ou au chocolat. Concernant les substituts à la viande que nous venons de tester, nous pouvons exclure la présence d'OGM pour 6 des 8 références puisque le soja y est au minimum soit bio, soit cultivé en France. Quant aux 2 références pour lesquelles nous ne pouvons pas exclure la présence de soja OGM, cette dernière le serait, au maximum, à hauteur de 0,9 % de tout le soja présent. En effet, au-delà de ce taux, la présence d'OGM doit être signalée sur l'emballage.

Nos différentes enquêtes suggèrent donc qu’en France, le soja destiné à l'alimentation humaine, du moins dans les produits transformés vendus en supermarché, demeure la quasi-totalité du temps garanti sans OGM, contrairement au soja importé pour nourrir le bétail français (hors élevages bio) qui est, lui, en général issu de variétés génétiquement modifiées cultivées au Brésil.

Isoflavones

Reste un deuxième problème associé à cet aliment : les isoflavones. Ces molécules, plus ou moins présentes selon la manière dont le soja est préparé, semblent pouvoir interagir avec le système hormonal humain (d’où leur qualificatif de « phyto-œstrogènes »), ce qui fait craindre à certains experts qu'une consommation importante de cette légumineuse n’ait des conséquences délétères. C’est en particulier le cas à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), qui recommande, en attendant d’en savoir plus, d’éviter de donner du soja aux enfants de moins de 3 ans et de ne pas manger plus d’un produit à base de soja par jour si on est une femme enceinte ou allaitante.

Mais cette recommandation est contestée. « Les études épidémiologiques sur la consommation alimentaire de soja ne montrent pas de risque », réagit Sébastien Demange, médecin et membre du conseil scientifique de l’Observatoire national des alimentations végétales (Onav), une association. « Dans le monde, la plupart des agences sanitaires et sociétés savantes ne proposent pas de restriction à la consommation de soja, contrairement à la France », poursuit-il.

Quoi qu'il en soit, il est possible de végétaliser son alimentation tout en limitant cette légumineuse. Des dizaines d’autres sont disponibles, et beaucoup d’entre elles entrent dans les recettes de substituts à la viande. D'ailleurs, la plupart des galettes végétales apparaissant en tête de notre classement n'en comportent pas.