Tout et son contraire ! C’est l’impression qui se dégage à la lecture des conseils nutritionnels se succédant au fil des années. Le lait et le soja ont chacun leurs défenseurs et leurs attaquants. Le curcuma, la grenade ou le brocoli, parés de mille vertus, sont élevés au rang d’aliments miracle quand la viande est diabolisée. On ne compte plus les super-régimes supposés nous faire perdre sélectivement du ventre, soulager l’arthrose, prévenir la maladie d’Alzheimer, etc. Même les sacro-saints trois repas par jour sont remis en question, avec le jeûne par exemple. Nous avons passé à la moulinette quelques aliments et pratiques qui font débat aujourd’hui pour en extraire les conseils valables et écarter ceux qui relèvent de la pensée magique.