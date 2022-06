© Alexis Lecomte Jus d'orange Le protocole

Nous avons testé 26 jus d’orange et équivalents dont des purs jus, des jus à base de concentré, des nectars, des jus « désucrés » et un jus d’orange fraîchement pressé. Ces jus sont disponibles au rayon ambiant ou au rayon frais, notamment pour les jus conservés par flash-pasteurisation ou par haute pression à froid. Il s’agit de références vendues en supermarché ou en magasin bio, de marques nationales, de distributeurs, hard discount aussi bien bio que conventionnelles. Des analyses nutritionnelles et une dégustation ont été menées.

Dégustation

Un panel de 60 consommateurs entraînés à la dégustation a été sollicité pour déguster les jus de manière anonyme en laboratoire. Les critères évalués sont l’aspect, la couleur, l’odeur, le goût, la texture ainsi que l’appréciation globale du produit. Par ailleurs, chaque dégustateur a pu indiquer ce qu’il aimait ou non et s’il souhaitait reconsommer ou racheter le produit à l’avenir.

Qualité nutritionnelle

Les paramètres nutritionnels suivants ont été mesurés sur les jus d’orange selon les recommandations de l’AIJN (European Fruit Juice Association) de 2013 « Standard Nutrition Values for Fruit Juices » et les méthodes d’analyses de l’IFU (International Fruit Juice association) : sucres, matières grasses, sodium (sel), acidité totale, Brix, protéines. Les teneurs en vitamines C et B9, bêtacarotène, polyphénols (flavanones glycosides), fibres et potassium ont également été mesurées.

Les allégations nutritionnelles correspondantes sur l’emballage ont été vérifiées.