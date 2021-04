© Voyagerix - stock.adobe.com Comparatif Déodorants et antitranspirants Test portant sur 17 déodorants et antitranspirants

Ils promettent 48 h d’efficacité, 24 h de protection, une fraîcheur non-stop, se disent anti-traces ou leur nom évoque l’invisibilité ou la transparence. Ce sont quelques-unes des mentions courantes affichées sur les déodorants et anti-transpirants que nous sommes nombreux à utiliser. Forcément, car nous n’aimons pas sentir la transpiration. Pour masquer son odeur, les déodorants sont généralement efficaces. Ils sont sans sels d’aluminium et leurs actifs n’ont pas d’effet sur le niveau d’humidité des aisselles. Les anti-transpirants quant à eux bloquent en partie la production de sueur et agissent en même temps sur les mauvaises odeurs. Déodorants et anti-transpirants sont-ils efficaces et sans risques ? Laissent-ils des traces sur les vêtements ? Nous avons testé 12 anti-transpirants et 5 déodorants.