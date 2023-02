Sauvegarde en ligne

Alors que nos vies tendent inéluctablement vers le 100 % numérique, sauvegarder ses données est plus que jamais impératif. Le stockage sur Internet, dans le cloud, est certainement la solution la plus pratique. Cela permet d’accéder à ses documents depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, de synchroniser ses fichiers pour profiter d’une sauvegarde en temps réel et de partager photos et autres fichiers avec ses proches. Nous avons testé 12 solutions de stockage dans le cloud, certaines célèbres (Dropbox, OneDrive, Google Drive, Apple iCloud), d’autres un peu moins (pCloud, kDrive, IceDrive, Giga, etc.).