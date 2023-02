Nous avons évalué l’ergonomie et les performances des logiciels de sauvegarde en ligne. L’évaluation tient aussi compte de la présence des fonctionnalités essentielles.

Le fonctionnement sous Windows est tout d’abord évalué en commençant par la création d’un compte et l’installation du logiciel.

La possibilité d’effectuer une sauvegarde ponctuelle est ensuite testée, avant la mise en place d’une synchronisation des dossiers entre l’ordinateur et le stockage dans le cloud.

L’accès aux dossiers synchronisés (rechercher un fichier, retrouver un fichier effacé ou visualiser l’espace de stockage restant) est évalué, de même que le partage de fichiers avec un tiers (méthode de partage, paramétrage et sécurisation).

Les vitesses de transfert sont mesurées en écriture vers le Cloud et en téléchargement depuis les serveurs de stockage.

Le fonctionnement sous macOS est ensuite vérifié afin de relever les différences éventuelles avec une utilisation sous Windows.

Enfin, les applications sous Android et iOS sont testées pour effectuer une sauvegarde des photos et vidéos enregistrées dans un smartphone.

Pour terminer, le laboratoire vérifie si les principales fonctionnalités attendues sont bien présentes : comptabilité avec les différents navigateurs Internet, présence d’une corbeille pour les fichiers supprimés, gestion de différentes versions d’un même fichier, possibilité d’éditer des documents en ligne, streaming possible de photos, de vidéos et de musique, taille maximale autorisée par fichier, sécurisation du compte, etc.

Fonctionnement du service de comparaison

