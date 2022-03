© luciano - stock.adobe.com Application Höra Un test fiable de l'audition

L’application Höra, validée lors d’essais cliniques, permet d’évaluer gratuitement son capital auditif et de repérer des troubles de l’audition.

Les signes d’alerte

En famille ou au restaurant, les discussions sont de plus en plus difficiles à suivre ? La sonnerie de votre téléphone semble moins forte qu’avant ? Vous avez l’impression agaçante que les gens mâchent leurs mots ou parlent trop vite ? Passé 70 ans, 2 adultes sur 5 présentent un problème d’audition. Ils sont deux fois plus nombreux après 80 ans. Ces troubles sont fréquents et ne doivent pas être pris à la légère.

Pourquoi se dépister ?

Outre l’isolement qu’elle provoque, la perte de l’ouïe accélère le déclin cognitif. En 2020, des experts internationaux jugeaient qu’environ 8 % des cas de démence pourraient être évités si les troubles auditifs étaient mieux traités. Un argument supplémentaire pour faire tester son audition dès que celle-ci semble baisser et, si besoin, s’appareiller. S’habituer aux audioprothèses est d’autant plus facile que l’on n’attend pas trop. Avec la réforme du 100 % Santé, la question financière n’est plus un obstacle : des appareils performants sont proposés sans reste à charge.

Faites le test Höra

Pour tester son audition à la maison, l’application mobile Höra est disponible gratuitement sur tous les smartphones.

Pourquoi Höra ?

Cette application, développée par des médecins français et la Fondation pour l’audition, a été évaluée par des études internationales qui confirment sa fiabilité. Sur plus de 100 personnes dépistées, l’application repère correctement plus de 90 % des malentendants et plus de 90 % de ceux ayant une bonne audition, et ce quel que soit l’âge.

En pratique

Avant de débuter le test, l’application vous demandera de mesurer le son ambiant afin de savoir si vous êtes dans de bonnes conditions pour le réaliser. Ensuite, il suffit de connecter un casque ou des écouteurs, d’ajuster le son pour entendre distinctement la voix, puis de lancer le test qui dure 3 minutes. Une voix énonce 23 séries de 3 chiffres (triplets) sur un bruit de fond. Vous devez ensuite taper les chiffres énoncés sur le clavier du téléphone. En cas de doute, il ne faut pas augmenter le son du téléphone (ce qui fausserait le test) mais indiquer ce que vous croyez avoir entendu. Si vous donnez la bonne réponse, le volume de la voix varie. Si votre réponse est fausse, le niveau de bruit est ajusté.

Résultats

Höra n’est pas un outil de diagnostic mais seulement un test de repérage. À l’issue de ce test, si une perte auditive est décelée, l’application vous encouragera à refaire le test dans les 48 h ou à consulter un médecin ORL afin d’approfondir le bilan auditif.