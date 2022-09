© Adobe Stock Assurance emprunteur Quand faut-il souscrire une assurance emprunteur ?

L’assurance emprunteur doit être souscrite en même temps que le crédit immobilier. Le banquier prêteur va tout faire pour vous inciter à souscrire le contrat groupe maison. Vous êtes pourtant en droit d’acheter cette assurance ailleurs, d’autant qu’elle sera moins onéreuse pour vous. N’hésitez pas à comparer les prix à l’aide du comparateur de la SAS Que Choisir.

→ Accès direct au Calculateur Assurance emprunteur de Que Choisir

Vous avez effectué la première démarche : trouver le crédit qui va financer votre projet immobilier. Vous reste alors à entamer la deuxième : trouver la meilleure assurance emprunteur.

Crédit et assurance emprunteur : deux produits distincts !

Il s’agit bien de deux démarches liées à deux produits distincts, et non pas à un seul produit, comme va vous le faire croire l’établissement prêteur. En effet, celui-ci ayant tout intérêt à vous faire souscrire l’assurance emprunteur vendue par la filiale assurance de son groupe, il va vous présenter l’assurance emprunteur comme une formalité banale, à accomplir rapidement. En vous donnant immédiatement le prix global du crédit (TAEG, prenant en compte le taux d’intérêt du crédit + le taux d’intérêt de l’assurance + les frais de dossier + les frais de garanties), assurance comprise, il sous-entend qu’il s’agit d’un seul produit à souscrire chez lui. Non ! Le crédit et l’assurance emprunteur sont deux produits différents et vous pouvez faire jouer la concurrence pour chacun d’entre eux, là où bon vous semble.

Demandez une délégation d’assurance

À cette étape de l’opération d’emprunt, il faut donc vous mettre en chasse de l’assurance emprunteur la plus intéressante pour vous. Ne vous laissez pas intimider et ne cédez pas au chantage (taux du crédit baissé si l’assurance est souscrite auprès de la compagnie maison), interdit par la loi : demandez un temps de réflexion et faites jouer la concurrence. Vous avez le temps, vous pouvez changer à tout moment ! En quelques jours, vous avez la possibilité de trouver le produit qui vous convient et de signer le contrat. Choisir un contrat chez une compagnie individuelle (qui n’est pas l’assurance de la banque prêteuse) s’appelle « une délégation d’assurance ». Une fois signé, le contrat sera simplement annexé au contrat de prêt. Posséder les deux produits dans deux entreprises différentes ne pose aucun problème, les garanties des compagnies individuelles ou alternatives étant tout aussi valables que celles des contrats groupe des banques.