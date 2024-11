Après de gros efforts, à certains âges de la vie ou la nuit, il arrive que le muscle reste contracté et ne veuille plus se détendre. Cette tétanie se manifeste sous deux formes, selon qu’elle est temporaire ou qu’elle dure.

La crampe

Elle a en commun avec la déchirure de se manifester sans prévenir par une douleur brutale, qui oblige à stopper sur le champ toute activité. Mais à la différence du claquage, une crampe n’entraîne pas de lésion du muscle, ce n’est pas une blessure. Il s’agit d’une contraction involontaire qui ne se relâche pas. Le muscle se fige, la zone touchée est raide, dure et déformée, et il faut l’étirer doucement pour la sortir de sa tétanie. Une crampe est un mal commun et bénin. Surtout quand elle touche un mollet, un pied, un orteil ou une cuisse, bref, les jambes.

Les crampes se manifestent couramment en contexte sportif quand le muscle, trop sollicité par des efforts répétés, a épuisé ses réserves d’énergie et d’eau. Ce qui explique aussi que le phénomène soit plus fréquent par temps chaud qu’en hiver. Il faut donc du repos, et recharger les batteries en liquide et en nutriments par l’alimentation. La supplémentation en magnésium est souvent citée, mais aucune preuve n’atteste de son efficacité dans la prévention des crampes. On sait seulement qu’une carence en magnésium perturbe le métabolisme. Les autres options médicamenteuses présentent trop d’effets indésirables pour être conseillées ou