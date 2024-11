Gagner en tonus, prendre de la masse, sculpter son physique, il y a pléthore d’expressions pour désigner notre volonté de fabriquer du muscle, de les entretenir et de les renforcer. Pour certains, il s’agit surtout d’être en bonne santé ; pour d’autres, l’objectif est aussi de faire apparaître ses biscotos. Concrètement, comment fait-on pour construire du muscle et faire en sorte qu’ils soient forts ? En quoi est-ce utile ou synonyme de bonne santé ? Et pourquoi est-ce important de fabriquer du muscle toute sa vie ? « Fabriquer du muscle signifie faire grossir la taille de nos cellules musculaires, et non d’en fabriquer de nouvelles. C’est le phénomène d’hypertrophie musculaire. Plus les fibres ont un volume important, plus le muscle sera gros et fort. De ce fait, un bodybuilder a plus de force qu’un marathonien », explique Baptiste Morel, chercheur et maître de conférences à l’université Savoie Mont Blanc. En pratique, lors d’un effort physique, les fibres musculaires et les protéines contractiles qui les composent subissent des dommages. Ces derniers sont ensuite réparés les jours suivants. Mais les muscles ne se mettent à grossir qu’à la condition que les entraînements soient