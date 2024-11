Se tenir debout, marcher, courir, parler, écrire, mais aussi respirer, s’oxygéner, digérer, uriner, etc., toutes nos actions, qu’elles soient conscientes ou non, ainsi que l’intégralité de nos fonctions vitales mettent en jeu les muscles. Nous en possédons plus de 640, qui sont répartis du haut de notre crâne jusqu’à nos orteils en passant par nos entrailles. On en compte pas moins de 120 au niveau de la tête et du cou et quasiment 200 dans le tronc. Un tissu musculaire qui représente entre 30 et 40 % du poids d’un adulte.

Mais ce tissu n’est pas uniforme. La forme des muscles varie, en effet, beaucoup. Ils peuvent être longs comme le quadriceps, plat ou en ruban comme le diaphragme, ou de forme circulaire à l’instar des sphincters anaux ou des muscles situés autour de l’œil. Leur taille et leur poids sont également très différents. Néanmoins, ils partagent de nombreuses caractéristiques communes, notamment à l’échelle cellulaire. Tous sont constitués de cellules musculaires, aussi appelées fibres musculaires ou myocytes. Chaque fibre est composée de myofibrilles, des structures en tube elles-mêmes composées de filaments d’actine et de myosine. Ces deux protéines sont disposées