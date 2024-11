À la naissance, notre masse musculaire est programmée génétiquement, comme nos autres caractéristiques physiologiques. Mais au cours de la croissance, notamment à l’adolescence, chacun peut l’augmenter au-delà de ce qui était programmé. L’activité sportive et la nutrition peuvent améliorer ce capital de départ. La masse musculaire est à son apogée entre 18 et 25 ans. Puis elle se maintient ou commence à décliner à un âge qui varie selon les personnes et en fonction de leur mode de vie. En général, elle diminue à partir de 50 ans (à raison de 1 à 2 % par an), mais cela se produit parfois plus tôt, dès 35 ou 40 ans, en cas de maladie chronique, par exemple. Lorsque la fonte musculaire dépasse un certain seuil et se traduit par une perte de force ou de capacités physiques, les médecins parlent de sarcopénie.

Que se passe-t-il lorsque les muscles fondent ?

Deux phénomènes associés se produisent : le nombre de fibres musculaires se réduit et elles perdent en qualité. Les fibres (à l’origine de la contraction des muscles) se renouvellent en permanence au cours de nos jeunes années mais, vers la cinquantaine, elles se détruisent plus rapidement qu’elles ne se réparent. Cela s’explique par l’épuisement progressif de notre réserve de cellules souches musculaires, chargées de maintenir la masse musculaire constante. En