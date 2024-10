Démangeaisons chroniques

Les démangeaisons, ou prurit, partagent bien des points communs avec la douleur. Elles sont un signal. Le prurit chronique se caractérise par sa durée, en général plus de 6 semaines, et n’a rien d’anodin. Il gâche la vie, le jour comme la nuit, et peut être le symptôme, parfois unique, de pathologies qui n’ont a priori rien à voir avec la peau (voir encadré ci-dessous). Le plus souvent, c’est un problème dermatologique. L’aspect des lésions, leur étendue et leur localisation peuvent orienter le diagnostic.

Les lésions sont rouges et mal délimitées

Des petites cloques sont possiblement présentes. L’aspect cutané évolue : les rougeurs sont en relief, modelées par un léger gonflement. Négligées, elles forment des vésicules qui peuvent se rompre, donner une sorte de suintement, puis des squames.

→ Si ces lésions touchent de préférence le visage, le cou, le pli des bras et l’arrière des genoux, c’est certainement de l’eczéma atopique (ou dermatite atopique). Une altération de la barrière cutanée et un dysfonctionnement de l’immunité provoquent conjointement une inflammation de la peau, à l’origine des démangeaisons. Cette patho­logie apparaît le plus souvent dès le plus jeune âge, se manifeste par poussées et peut