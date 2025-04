Alors que notre visage fait l’objet de toutes les attentions, les soins du corps sont souvent négligés. Si votre peau tire et desquame, un lait corporel peut s’avérer utile. Nos explications pour comprendre leur composition et les allégations courantes.

Une belle peau est une peau bien hydratée. Chez certaines personnes, faute d’utiliser un produit cosmétique, celle du corps prend rapidement un aspect rugueux et terne, et se couvre de petites squames qui la font ressembler à celle d’un lézard. Cet état est généralement la conséquence de multiples agressions environnementales : soleil, vent, froid, eau très calcaire, climatisation, chauffage, etc. Il peut aussi être lié à l’utilisation répétée de produits irritants contenus dans certains gels douche, à l’instar du sodium lauryl sulfate. Avec l’âge, le dessèchement de la peau s’accentue. Pour y remédier, les crèmes et les laits corporels associent des corps gras et des principes actifs pour emprisonner les molécules d’eau et former une barrière plus ou moins occlusive freinant l’évaporation (voir encadré).

Peau normale, sèche ou très sèche

La plupart des marques de cosmétiques segmentent leurs gammes en fonction des types de peau : normale, normale à sèche, sèche ou très sèche. Inutile de se fier à ces indications. Selon les résultats de notre test de laits corporels, certains produits pour peaux sèches, voire très sèches, ne font pas mieux que les basiques pour peaux normales.

La plupart des crèmes et laits corporels que l’on trouve sur le marché sont des émulsions dites « huile dans eau » (H/E). Elles ont l’avantage d’être fluides, donc faciles à appliquer. Mais elles sont moins efficaces que les émulsions « eau dans huile » (E/H) dont les effets sont plus durables. Revers de la médaille : celles-ci ont tendance à laisser un film gras sur la peau. Néanmoins, si vous avez la peau très sèche, mieux vaut la nourrir avec une formule E/H. Malheureusement, les fabricants n’indiquent jamais cette précision sur les emballages. Pour savoir à quelle famille appartient votre lait habituel, passez-vous les mains sous l’eau après les avoir enduites du produit. Si un film gras subsiste après le rinçage, il s’agit d’une émulsion E/H. Si c’est l’inverse, la crème est une émulsion H/E.

En tube, à pompe, en bouteille ou en boîte, les laits corporels sont proposés dans différents contenants.

Quelle texture ?

Laits, crèmes, beurres, gels, sprays : il y en a pour tous les goûts. À chacun de trouver ce qui lui convient le mieux car la texture ne dit rien de l’efficacité. Sachez tout de même que les experts indépendants ne sont pas en faveur des sprays, d’une manière générale. Car on risque toujours de respirer une petite quantité de produit, et les effets sur la santé de cette inhalation sont méconnus.

Peaux réactives et enfants

La mention « peau sensible » n’est pas encadrée et ne signifie pas grand-chose de précis. Si votre peau est particulièrement réactive, vous seul pouvez constater si telle ou telle référence vous convient. L’allégation « hypoallergénique », elle, est supposée garantir que le fabricant a évité tous les allergènes connus. Dans les faits, personne ne mène jamais d’essais sur des populations de personnes allergiques et il est impossible d’abolir tout risque de réaction.

Les enfants, eux, n’ont a priori pas besoin de lait corporel et moins on utilise de cosmétiques sur leur peau, mieux cela vaut. En cas de sécheresse passagère et d’inconfort, on peut leur en appliquer quelques jours mais les produits qui contiennent du phenoxyethanol sont à éviter chez les plus petits. La dermatite atopique (eczéma) relève du domaine médical et un produit dédié doit être prescrit.

Le prix n’est pas un critère de choix

Les laits corporels ne font pas exception parmi les cosmétiques : le positionnement prix est le fruit d’un choix marketing, pas de recherches particulièrement pointues ni d’utilisation d’ingrédients coûteux. Ici comme ailleurs, nos essais comparatifs montrent régulièrement qu’un prix élevé n’est pas synonyme d’efficacité. Notre dernier test de laits corporels place en tête et en bas de tableau des références bon marché autant que d’autres plus chères.