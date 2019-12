Comparatif Crèmes pour les mains Test portant sur 24 crèmes pour les mains

Dès les premiers froids, les mains, plus exposées aux agressions extérieures que le reste du corps, ont tendance à s’assécher. Elles deviennent alors rêches, gercées, vont même jusqu’à peler et parfois démanger. C’est là qu’il leur faut un soin spécifique à même de les soulager rapidement en leur apportant l’hydratation nécessaire, la réparation et du plaisir à l’utilisation. Les nombreuses crèmes pour les mains présentes dans les rayons remplissent-elles bien ces fonctions ? Certaines sont-elles plus efficaces ? Que Choisir a analysé 24 crèmes pour les mains avec, au programme, la mesure de l’efficacité et des qualités cosmétiques sans oublier le décryptage de la composition.