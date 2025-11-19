Crèmes nourrissantes, hydratantes, réparatrices, anti-gerçures, anti-crevasses, etc. Les fabricants de cosmétiques rivalisent d’imagination pour distinguer leurs crèmes pour les mains. Une telle abondance rend parfois le choix difficile. Ce qu’il faut savoir avant de choisir une référence parmi les dizaines sur le marché.

Les mains sont, avec le visage, la partie de notre corps la plus exposée aux agressions extérieures. Froid, vent, soleil, lavages fréquents, utilisation de détergents ménagers sans protection... Et leur peau est d'autant plus vulnérable que son épiderme est particulièrement fragile, car il contient peu de glandes sébacées (glandes qui participent, par la sécrétion de sébum, à la formation du film protecteur naturel à la surface de la peau).

Pourtant, autant nous protégeons notre visage, autant nos mains sont souvent laissées pour compte. Régulièrement malmenées, elles vieillissent prématurément. Pour préserver leur douceur et leur souplesse, il faut adopter quelques réflexes au quotidien. Si cela ne suffit pas, une crème peut limiter le dessèchement de l'épiderme.

Plus la peau est sèche, plus la crème doit être grasse

Une bonne crème hydratante pour le corps ou le visage peut suffire si la peau n'est pas endommagée. En revanche, en cas d'irritation, de gerçures ou de crevasses, vos mains ont besoin d'une protection à part entière. La plupart des marques de cosmétiques proposent des crèmes spéciales mains. Elles sont composées principalement d'eau et de corps gras (ce sont des émulsions) supposés soutenir et renforcer les mécanismes naturels d'hydratation. Plus la peau est sèche, plus la crème devra être grasse. Même si la base est toujours la même, chaque fabricant a sa propre formule ajoutant des vitamines, des filtres solaires, des substances occlusives (vaseline, huile minérale, paraffine, cires animales, végétales, etc.), des humectants (glycérol, sorbitol), etc.

La qualité ne se devine pas

Le prix au litre des crèmes testées varie de 1 à 28. Or ce prix n’est en aucun cas corrélé à la qualité. Des produits de luxe peuvent contenir des ingrédients indésirables et n’être pas très efficaces. La vente en pharmacie n’est pas gage de qualité non plus : il s’agit seulement d’un positionnement marketing et on peut trouver de très bons produits en grandes surfaces. Enfin, la présence d’un label bio, si elle est rassurante sur l’absence de perturbateurs endocriniens, ne garantit en aucun cas l’efficacité.

Protéger ses mains Lavage, tâches ménagères, jardinage, bricolage... Nos mains sont mises à rude épreuve, en permanence. Pour éviter qu'elles s'abîment, vous devez les protéger. 1. Évitez de laver vos mains trop souvent. La sortie des toilettes, la préparation des repas, le soin d’une blessure nécessitent bien sûr un lavage. Mais l’obsession de l’hygiène est à la fois défavorable à notre microbiote cutané et au maintien de l’hydratation de notre peau. Après lavage, essuyez soigneusement vos mains. 2. N’utilisez pas de gel antibactérien, sauf cas exceptionnel : il risque de dessécher la peau et pourrait induire des résistances microbiennes aux antibiotiques. 3. Portez des gants lorsque vous faites la vaisselle, bricolez et jardinez. 4. Le froid ralentit la circulation sanguine et abîme l'épiderme de surface. Protégez vos mains par des gants dès que la température chute. 5. Trop de soleil est néfaste pour la santé puisque facteur de cancer de la peau, mais accélère aussi le vieillissement cutané et favorise l'apparition de taches pigmentées. Lorsque vous appliquez de la crème solaire, n’oubliez pas le dos de vos mains.