De l’aspect fripé du nouveau-né en passant par les poussées d’acné de l’adolescence jusqu’aux rides de la cinquantaine, la peau change au fil des ans. Elle devient plus fine, plus sèche et fragile, et requiert des soins nouveaux. Quels sont les mécanismes impliqués ? La peau vieillit sous l’effet conjugué de nombreux facteurs, dont certains sont intrinsèques (génétique, pigmentation, sécheresse…) et d’autres extrinsèques (exposition solaire, stress, tabagisme, alimentation déséquilibrée, pollution, mauvais sommeil…). Ce processus lent, complexe et multi­factoriel n’est pas encore tout à fait élucidé. En revanche, les manifestations du vieillissement cutané sont, elles, bien identifiées : le renouvellement cellulaire ralentit, l’épiderme est affiné, moins vascularisé, et la cicatrisation se fait plus lentement. Le tissu adipeux sous-cutané s’atrophie, entraînant un relâchement de la peau. Conséquence de cette fragilisation, l’incidence des pathologies cutanées augmente avec l’avancée en âge. Mais il n’y a pas de fatalité ! Chacune d’elles peut être soulagée en adoptant les bons gestes d’hygiène et de prévention au quotidien, et soignée grâce à une prise en charge dermatologique adaptée.

Des démangeaisons chroniques

Le prurit, en terme médical, se définit comme la sensation