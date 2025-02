Vous pouvez, pendant des décennies, prendre votre traitement antidiabétique et ne rencontrer aucun problème. Quand, sans cause apparente, vous multipliez progressivement les crises d’hypoglycémie. Ne serait-ce pas simplement dû au vieillissement normal de votre corps ? En effet, à partir de 65 ans, diverses modifications physiologiques – au niveau des reins, du foie ou encore du système cardiovasculaire – affectent notre tolérance aux médicaments, entraînant une perte d’efficacité ou davantage d’effets indésirables. Cet âge de 65 ans n’est pas un couperet. Les changements se font parfois sentir plutôt à partir de 75 ans. « Il y a évidemment des différences entre les individus, car notre âge civil et notre âge physiologique ne sont pas les mêmes », indique le Pr Xavier Humbert, médecin généraliste et professeur des universités à Caen.

En raison de ces modifications, certains médicaments deviennent plus risqués qu’utiles, et il vaut mieux éviter de les prendre : ils sont dits « potentiellement inappropriés ». C’est, par exemple, le cas de certains antidiabétiques qui exposent à des hypoglycémies prolongées, pouvant elles-mêmes entraîner des chutes, des complications cardiovasculaires