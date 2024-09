Placement alternatif

« Si vous voulez vous constituer un patrimoine, ne commencez pas par investir dans des biens divers ! Ils sont plutôt la cerise sur le gâteau », nous explique Laure Daumesnil, conseillère en gestion de patrimoine à Paris. Jusqu’où peut-on aller ? « Il ne faut pas que ces investissements dépassent l’équivalent de 5 % de la valeur du patrimoine. Le mieux, c’est de les éviter », assure cette experte.

Tout d’abord, oubliez les promesses de rentabilité élevée. Si vous tombez sur une offre diffusée sur Internet ou sur les réseaux sociaux, de nombreux signaux doivent vous alerter, comme la promotion de produits financiers très rémunérateurs. « Les placements aux rendements annuels de 9 %, ça n’existe pas ! », rappelle Laure Bellamy, conseillère en gestion de patrimoine installée à Caen (14). D’autant plus si les risques de perte en capital ne sont pas évoqués. Prenez garde, car les sites web de faux placements recourent de moins en moins à ces grosses ficelles. Au fil des ans, les arnaques se sont en effet perfectionnées. Ensuite, ne transmettez jamais votre numéro de téléphone à n’importe qui. Méfiez-vous comme de la peste des plateformes vous incitant à laisser vos coordonnées personnelles, et plus particulièrement votre numéro de téléphone. C’est la garantie d’être harcelé pendant plusieurs semaines par des escrocs aux techniques de persuasion redoutables.

Vérifiez les mentions légales

Dernier point : évaluez la fiabilité des informations données. Fini le temps où les sites Internet étaient réalisés à la va-vite, sans faire figurer de mentions légales. Désormais, la plupart de ces vitrines en ligne arborent des designs travaillés, où apparaissent clairement ces précisions obligatoires, comme le nom de la société éditrice du contenu, son numéro Siren, de téléphone, etc. En réalité, nombre de sites d’arnaques usurpent l’identité d’entreprises existantes. Pour vous protéger, mieux vaut donc vérifier toutes ces informations en les confrontant aux bases de données issues du registre du commerce et des sociétés (Infogreffe.fr). N’hésitez pas à comparer également le numéro de téléphone indiqué à celui que vous trouverez sur Pagesjaunes.fr.

2 questions à France Mayer, directrice des relations avec les épargnants et de leur protection à l’Autorité des marchés financiers (AMF) Le préjudice moyen atteint 27 000 € lorsqu’il s’agit d’or © DR Que Choisir Budgets. Comment savoir si une proposition de placement est frauduleuse ? France Mayer. L’Autorité des marchés financiers (AMF) tient à jour une liste blanche des offres en biens divers autorisées, consultable sur notre site internet. En effet, depuis la loi Sapin 2, toute offre qui propose d’acquérir des droits sur un bien concret en évoquant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect, ou ayant un effet économique similaire, doit être enregistrée auprès de l’AMF. Mais il ne s’agit pas d’un label. D’ailleurs, nous ne recommandons jamais de placements. Si une société figure sur cette liste, cela signifie simplement qu'elle est entrée dans la démarche d’enregistrement et qu’elle a présenté des garanties de sérieux, telles que l’honorabilité et la compétence des personnes à l’initiative de l’opération ou l’existence d’assurances professionnelles. A contrario, les offres en biens divers qui ne sont pas enregistrées sont illégales. Nous mettons à la disposition des épargnants, en ligne, des listes noires, non exhaustives, des sites internet tenus par des acteurs non autorisés. QCB. Les arnaques coûtent-elles cher aux épargnants ? F. M. Notre service de relations avec les épargnants, Épargne Info Service, est très sollicité à propos de faux placements dans le vin ou l’or. En 2023, les victimes de sites frauduleux dans le vin nous ont déclaré avoir perdu, en moyenne, 19 000 €. Lorsqu’il s’agit d’or ou de pierres précieuses, le préjudice moyen atteint les 27 000 €. Ce n’est pas anodin. Il est donc nécessaire de vérifier que les acteurs sont régulés avant d’envisager d’investir un peu d’argent.

Placement alternatif - Investir dans l’or

Placement alternatif - Se tourner vers l'investissement forestier

Placement alternatif - Le rétrogaming, un vrai jeu de piste