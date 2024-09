Isoler, mieux chauffer, ventiler… Voilà le mantra de la rénovation énergétique. Atteindre le niveau d’un Bâtiment basse consommation (BBC) implique de ne négliger aucune de ces parties, mais aussi de les réaliser dans le bon ordre et en un minimum d’étapes. Au-delà de trois, la cohérence d’ensemble devient difficile à assurer.

1 L’isolation

Votre maison est à considérer comme un cube dont les parois sont censées être étanches pour garder la chaleur. Sinon, il faudra l’isoler afin d’en éviter les déperditions. Mieux vaut-il le faire par l’intérieur ou l’extérieur ? Chaque option présente avantages et défauts. L’isolation des murs par l’intérieur coûte moins cher et ne change pas l’aspect extérieur de votre logement. Mais elle expose aux ponts thermiques, et vous perdez des mètres carrés. Il faudra aussi choisir le bon isolant : béton cellulaire, polystyrène, laine de verre… la palette est large.

2 La ventilation

C’est le revers de la médaille d’une bonne isolation : l’air intérieur de la maison est moins bien renouvelé, alors qu’il est chargé de polluants divers (liés à la cuisson, au tabac, aux poubelles…). Une mauvaise aération engendre aussi un excès d’humidité et des désagréments (moisissures, acariens…). Il est donc préférable de traiter en même temps, dès la première étape, l’isolation et la ventilation.

3 Le système de chauffage

Poste énergivore, le chauffage est un gros morceau de la rénovation énergétique. Si MaPrimeRénov’ met actuellement le paquet sur les pompes à chaleur, il ne s’agit pas de la seule option. Même l’installation d’une chaudière à gaz, qui n’est plus aidée depuis cette année, n’est pas (encore) interdite.

4 Gare aux ponts thermiques !

Il s’agit de ruptures dans la continuité de l’isolation du logement, par lesquelles la chaleur s’échappe. Ces failles apparaissent aux jonctions de la maison, c’est-à-dire entre les murs et la toiture, entre les étages…

5 Et le confort d’été ?

De plus en plus, la précarité énergétique se décline aussi en été. Le réflexe est de s’équiper d’un climatiseur – efficace pour rafraîchir votre logement, mais énergivore et émetteur de gaz à effet de serre. D’autres solutions existent (volets, isolants à bon déphasage…).

→ Les sources de déperdition de chaleur : Toit de 25 à 35 %

Murs de 20 à 25 %

Fenêtres de 10 à 15 %

Plancher bas de 7 à 10 % → Chauffage et eau chaude représentent 77 % de la consommation d’énergie d’un ménage.