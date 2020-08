Avec l’épidémie de Covid-19, des tentatives de traitements sont apparues hors du champ des essais cliniques. Les équipes du Pr Didier Raoult (IHU Méditerranée) ont administré de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine. Inspirés par cette démarche, trois généralistes du Nord et du Grand-Est ont testé un mélange d’azithromycine, de zinc et de montélukast. Ces tentatives sont motivées par l’expérience mais, surtout, par l’intime conviction que ces traitements seront utiles. Hasardeuses, ces démarches ne sont pas sans risques. Les essais cliniques permettent au contraire de mesurer avec certitude l’efficacité des traitements et protègent ainsi patients et médecins.