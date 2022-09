© Adobe Stock Sécurité de la maison Tout savoir sur les sonnettes connectées

Répondre à quelqu’un qui se présente chez soi quand on n’y est pas, c’est possible grâce aux sonnettes connectées. Et ce n’est pas tout. Grâce à elles, on peut aussi voir ce qui se passe devant chez soi ou faire fuir des intrus. De grandes marques comme Xiaomi, Philips, Ring ou encore Google Nest, Blink ou le français Netatmo proposent leur modèle de sonnette connectée.

Comment se présente une sonnette connectée ?

Elle se compose, selon les modèles, d’un ou deux boîtiers. Le premier s’installe devant la porte d’entrée, à la place de la sonnette classique. Il comprend un bouton poussoir, un micro et une caméra. Quand il est présent, l’autre module, muni d’un haut-parleur et parfois d’un écran, est installé à l’intérieur du logement. Chaque modèle est fourni avec une application gratuite à télécharger.

Quelles sont les possibilités offertes par une sonnette connectée ?

Une sonnette connectée permet d’être alerté quand quelqu’un sonne à la porte et d’y répondre depuis n’importe quel endroit dans le monde, sur son smartphone via l’application dédiée. Il est ainsi possible de dire à la personne qu’on n’est pas chez soi ou, au contraire, de faire croire qu’on y est. On peut aussi donner des instructions à un livreur, éconduire un importun, etc. Certains modèles sont même capables de repérer la présence d’un colis et d’adapter la notification en conséquence. Une sonnette connectée permet aussi, à tout moment, de voir ce qui se passe devant chez soi et d’être prévenu en cas d’activité suspecte devant sa porte d’entrée. Les conversations et les images sont enregistrées et consultables ultérieurement.

Faut-il craquer pour une sonnette connectée ?

En fait, tout dépend de vos besoins et de vos usages. Si elle peut s’avérer pratique pour ceux qui se font livrer beaucoup de colis, leur intérêt reste encore limité. Il faut aussi que la configuration du logement se prête à ce genre d’équipement.

Comment s’installe une sonnette connectée ?

Elle se fixe au mur à proximité de la porte d’entrée, le plus souvent à la place d’une sonnette déjà présente. Celles qui fonctionnent sur piles ou sur batterie sont les plus simples à installer. Toutefois, dans ce cas, vous devrez penser à changer les piles ou à recharger régulièrement la batterie (tous les 3 mois environ). Qui plus est, les images risquent d’être de moins bonne qualité.

Si votre maison est déjà équipée d’une sonnette, mieux vaut opter pour un modèle filaire. Dans ce cas, pensez à vérifier la compatibilité du modèle avec l’installation existante. Idem si vous souhaitez relier votre sonnette connectée à votre ancien carillon. Une fois les modules fixés, il ne restera plus qu’à connecter la sonnette au réseau wi-fi du logement. Cette étape est réalisée depuis l’application mobile fournie par le fabricant. Celle-ci permet également de modifier les paramètres de la sonnette.

Quels sont les éléments à prendre en compte au moment de choisir une sonnette connectée ?

Avant tout, jetez un œil sur les caractéristiques de la caméra, et notamment sur sa résolution. Avec un modèle Full HD (1080p), l’image sera plus nette qu’avec du 720. S’il intègre le HDR (High Dynamic Range), c’est encore mieux, car ce système devrait limiter les contre-jours. Vérifiez aussi l’angle de vue (il doit être adapté à la configuration de votre logement), le format (un format portrait vous permettra notamment de voir ce qui se passe au sol, comme un colis déposé, par exemple) et la présence d’un système de vision nocturne. Avec certaines sonnettes, il est aussi possible de ne pas tenir compte de certaines parties de l’image. Pratique pour ne pas filmer chez les voisins.

© Adobe Stock

Des modèles intègrent aussi un détecteur de mouvement qui permet, en cas d’activité anormale devant sa porte, de recevoir une alerte, et une sirène pour faire fuir les intrus. Enfin, vérifiez que votre sonnette soit compatible avec votre installation existante. Vous pourrez ainsi, selon les cas, faire sonner le carillon sur votre enceinte connectée, contrôler votre sonnette par le biais d’une application déjà présente sur votre téléphone voire afficher sur votre téléviseur les images filmées par votre sonnette.

Existe-t-il des risques à utiliser une sonnette connectée ?

S’il reste limité, le risque que le flux vidéo de la sonnette soit intercepté par des pirates n’est pas nul. Pour éviter au maximum ce genre de désagrément, optez pour une marque reconnue et pensez à modifier le mot de passe d’origine, si nécessaire. Comme avec les caméras de surveillance, il faut penser à régler la caméra de la sonnette de manière à ce qu’elle ne filme que les parties privatives, et non l’espace public ni les voisins.

Combien coûte une sonnette connectée ?

Les prix varient d’environ 50 € à plus de 200 € selon les modèles. Méfiez-vous des modèles d’entrée de gamme issus de marques inconnues. Attention aussi car certains modèles sont moins chers, mais nécessitent la souscription d’un abonnement pour accéder aux séquences vidéo enregistrées.