L’essor des ventes d’aliments pour chiens et chats témoigne de la vitalité d’un secteur qui représente 4,6 milliards d’euros annuels de chiffre d’affaires (source : LSA, 2024). Et ce malgré une forte inflation : + 28 % entre janvier 2022 et novembre 2024 en grande surface. Alors, où trouver les références les plus abordables ? L’Observatoire de la consommation de l’UFC-Que Choisir a classé les marques et les enseignes par prix.

Chiens

Au total, 4 500 drives d’enseignes de la grande distribution alimentaire ont fait l’objet d’un relevé de prix en ligne le 21 octobre 2024. Notre panier se composait de 86 produits de marques nationales (Brekkies, Cesar, Fido, Friskies, Pedigree, Physyo Pet Food, Purina One, Ultima et Vitakraft). La sélection s’est faite parmi les plus présents en magasin, et sur différents types d’aliments – 46 références de croquettes, 17 de pâtées et 23 de friandises. Puis les podiums ont été établis par enseigne et par marque.

E.Leclerc, première des moins chères

Parmi les grandes surfaces, c’est E.Leclerc qui tire le mieux son épingle du jeu sur les produits alimentaires pour chiens de marques nationales. Elle devance de peu Hyper U, dont les prix sont supérieurs de 0,3 %. Auchan arrive en troisième position avec des articles vendus 1,9 % plus cher. La palme de l’enseigne la plus onéreuse revient à Carrefour Hyper,