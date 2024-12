En 2021, nous avions déconseillé d’investir dans les opérations de financement en ligne (crowdfunding) lancées par la SA Dartagnans. Et ce après avoir été alertés d’irrégularités concernant cette start-up par une gestionnaire de patrimoine. Créée en 2014 par deux ex-étudiants en école de commerce, Romain Delaume et Bastien Goullard, elle a récolté quelque 8 millions d’euros de dons et d’épargne pour retaper quatre châteaux à l’abandon et transformer les milliers de donateurs et les investisseurs en « co-châtelains ». Las, il semble qu’une grande partie de ces millions soit partie en fumée. D’abord, Dartagnans Développement, la filiale chargée du suivi des chantiers de rénovation des châteaux, a été placée en liquidation judiciaire en juillet dernier. Ensuite, la préfecture de Paris a suspendu les activités du fonds de dotation (qui héberge les sommes reçues). Enfin, les copropriétaires ont appris, courant 2024, que deux des ruines acquises avec leur argent étaient mises en vente… Ça commence à faire beaucoup !

La rénovation des châteaux au point mort

Au château de La Mothe-Chandeniers (Vienne) comme à ceux de l’Ébaupinay (Deux-Sèvres) et de Vibrac (Charente), la plupart des bénévoles, au début débordants d’enthousiasme à l’idée