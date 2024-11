Riz de Thaïlande, thé du Vietnam, café du Mexique, tablette de chocolat fabriquée à partir de cacao éthiopien… sur la plupart des produits bio exotiques s’affichent fièrement le logo bio français AB, ainsi que sa version européenne, l’Eurofeuille sur fond vert. Mais la certification de ces agriculteurs travaillant à l’autre bout du monde ne suit pas tout à fait la même procédure que celle des produits issus de France et d’Europe. À quel point peut-on faire confiance à ces logos ?

Le logo bio français AB et l’Eurofeuille pour la certification européenne.

Au cours des 20 dernières années, et dans le sillage du premier règlement bio de 1991, « nous avons assisté à une multiplication des réglementations dans les pays tiers », rappelle Michel Reynaud, vice-président d’Ecocert, l’une des plus grandes entreprises de certification. C’est le cas des États-Unis, de la Chine, de l’Australie et de l’Inde. Mais selon le décompte d’associations spécialisées, seuls 75 pays, soit un tiers environ des États recensés, disposent aujourd’hui d’une politique et