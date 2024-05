Prix du bio

Si la majorité des Français reconnaissent l'intérêt écologique et sanitaire de la production biologique, les trois-quarts d'entre eux se disent limités dans leur consommation de bio par le prix trop élevé des produits labellisés (1). Deux études de l'UFC-Que Choisir, publiées en 2017 et 2019, suggéraient qu'une partie de ce coût élevé provenait des marges plus importantes que la grande distribution choisit de dégager sur cette catégorie de produits. Notre nouvelle enquête, basée notamment sur des visites dans 1 300 magasins à l'automne 2023, montre à présent que toutes les enseignes ne se valent pas.

Nous avons relevé les prix les plus bas retrouvés en magasin et en ligne pour 17 catégories de produits différentes (fruits et légumes de saison et produits transformés de marques distributeurs), en bio et en conventionnel. Cela nous a permis d'observer que les différences de prix entre ces deux modes de production ne sont pas du tout aussi énormes chez tous les distributeurs, puisque le surcoût du bio se limite à 59 % chez Lidl, alors qu’il atteint un record de 86 % chez Monoprix.

Les conséquences sur le porte-monnaie des consommateurs sont colossales. Nous avons simulé un panier de courses rempli des 17 produits bios étudiés : son coût varie de 88 € chez Lidl à 116 € chez Monoprix ! Une différence de prix encore supérieure à celle que l’on retrouve, entre ces deux enseignes, pour les produits non labellisés.

Bien sûr, le prix n'est pas le seul critère influençant la consommation de bio. La variété des produits disponibles et leur mise en avant (dans les catalogues promotionnels, notamment) jouent aussi beaucoup. De plus, une alimentation saine et durable ne se résume pas à l'achat de produits bios, loin de là : qualité nutritionnelle, disponibilité des produits locaux et de plats préparés végétariens, réduction des emballages... tous ces critères comptent. Ils ont donc eux aussi été pris en compte dans notre classement des enseignes de la grande distribution.

