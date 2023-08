Consommation responsable Des élèves de CM1 mobilisés

Début juin, l’UFC-Que Choisir de Paris-Ouest a pris ses quartiers aux Ateliers Gaîté, dans le 14e arrondissement de la capitale. Ce centre commercial, inauguré en octobre 2022, a réservé une zone à l’exposition Photogâchis mise en place par l’association locale (AL) jusqu’à la fin juillet. Cet espace a également été le théâtre d’un rendez-vous conso, le 29 juin, avec des élèves de CM1. Venus de l’école élémentaire Delambre, située à proximité, plus d’une vingtaine d’enfants ont été sensibilisés à l’écoresponsabilité : réduction des déchets, de la consommation d’eau et d’électricité, respiration d’un air sain chez soi… Tout un programme utile au coeur d’activités ludiques ! « Le jeu sur les écogestes leur a beaucoup plu, ils ont été très réactifs », se réjouit Dominique Le Boeuf, responsable des rendez-vous conso de l’AL. Les jeunes ont aussi participé à un atelier potager, organisé en partenariat avec l’enseigne Truffaut, et rempoté des fraisiers avec des professionnels du jardinage.

UFC-Que Choisir de Paris-Ouest (75)