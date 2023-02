Réduction des déchets Photogâchis à l’honneur en Alsace

Plusieurs bénévoles de l’association locale (AL) du Haut-Rhin s’activent pour mettre en avant l’exposition Photo­gâchis, initiative issue du concours organisé en 2021 par l’UFC-Que Choisir. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir les clichés en grand format. Après les avoir installés à la mairie de Riedisheim (68), en novembre dernier, lors de la Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd), l’AL a continué l’opération dans les communes de Saint-Bernard et Spechbach. Début février, l’expo a pris ses quartiers durant une semaine au sein de l’école élémentaire de la cité Amélie 2, à Wittelsheim. L’occasion de faire découvrir ce projet artistique et éducatif aux plus jeunes. Prochaine étape : le village de Habs­heim, au mois d’avril. Et une participation à la Serd 2023 déjà réservée !