Frais dentaires Dans les dents !

Madame C. se fait poser une prothèse dentaire. Rapidement, cette dernière se casse. La patiente retourne chez son dentiste, afin qu’il règle ce problème. Il lui conseille une pose d’implants et lui soumet un devis. Dans une lettre recommandée, elle informe le praticien qu’elle ne peut pas payer ce traitement. Face à son manque de réaction, elle se tourne vers l’UFC-Que Choisir de Sâone-et-Loire. L’association locale (AL) envoie, elle aussi, un courrier, précisant que l’inconfort de l’adhérente reste réel. Le professionnel répond qu’il n’a pas d’obligation de résultat (certes, mais il est tenu à une obligation de moyens !). Il faudra que l’AL évoque un recours auprès du Conseil de l’Ordre dans une seconde missive pour que le dentiste s’incline et dispense les soins à sa cliente, sans frais.