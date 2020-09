Lunettes Drôle d’optique pour Adréa Mutuelle

Âgé de 18 mois, le petit garçon de Madame V. doit porter des lunettes depuis huit mois. Son ophtalmologue lui prescrit de nouveaux verres à la suite d’une évolution de sa vue. Mais la mutuelle de cette patiente refuse la prise en charge, sous prétexte que le remboursement se limite à une paire par an. La mère soumet son cas à l’UFC-Que Choisir de Caen. Dans un courrier envoyé à Adréa Mutuelle, l’association locale rappelle à l’organisme que jusqu’aux 6 ans d’un enfant, la période de renouvellement des équipements d’optique indemnisés est de six mois, et non d’un an. Deux semaines plus tard, Adréa Mutuelle présente ses excuses à Madame V. et la rembourse du montant des verres, soit 388,39 €.