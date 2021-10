© Adobe stock Assurance emprunteur Les différentes compagnies d’assurances de prêt

Nous vous présentons brièvement les 26 compagnies d’assurances et entreprises gérant des contrats pour le compte de tiers dont les offres sont présentes dans le comparateur de la SAS Que Choisir. Vous reconnaîtrez les trois catégories d’entreprises citées dans notre dossier : les compagnies d’assurances filiales de groupes bancaires (qui proposent les fameux contrats « groupe »), les compagnies d’assurances indépendantes des banques et les courtiers grossistes qui conçoivent, distribuent et gèrent pour le compte de tiers (des compagnies d’assurances) des contrats d’assurance emprunteur. Les deux dernières catégories proposent des contrats dits « alternatifs », par opposition aux contrats « groupe » des banques traditionnelles. À noter que certaines offres de courtiers grossistes ne sont parfois accessibles au grand public que par le biais de courtiers proposant leurs services aux particuliers.

Aésio

Mutuelle d’assurances indépendante des banques

Cette mutuelle d’assurances est née du regroupement de trois mutuelles début 2021 : Adréa, Apréva et Eovi. Sa gamme est composée de l’ensemble des couvertures, de l’auto à l’épargne. L’offre d’assurance de prêt d’Aésio a initialement été lancée en 2018 par la mutuelle Eovi en partenariat avec Utwin Assurances. Côté chiffres, Aésio s’appuie sur 30 agences réparties sur le territoire national et compte 2,7 millions d’adhérents, essentiellement couverts en complémentaire santé. Son chiffre d’affaires annuel approche les 2 milliards d’euros. Important : début 2021, Aésio et la Macif se sont rapprochées pour former le groupe Aéma, qui vient notamment de reprendre toutes les activités d’Aviva en France. Au total, ce groupe de 18 000 salariés gère les contrats d’assurance de 11 millions de personnes.

Afi-Esca

Compagnie d’assurances

Afi-Esca conçoit, commercialise et gère des solutions d’assurance emprunteur depuis plus de 20 ans. Cette entreprise strasbourgeoise à actionnariat familial née en 1923 est présente sur quelques niches d’activités d’assurance de personnes : assurances emprunteur, assurances vie, contrats obsèques, assurances décès. Forte de 300 collaborateurs, elle anime un réseau commercial de plus de 3 000 courtiers dans tout l’Hexagone, et travaille actuellement à la transformation digitale de ses activités.

Allianz

Compagnie d’assurances

Présent dans plus de 70 pays, le groupe allemand Allianz emploie près de 140 000 salariés et compte 88 millions de clients dans le monde.

Allianz France (AGF jusqu’en 2009) est une filiale de ce groupe allemand. En mars 2017, cet assureur était l’un des premiers à digitaliser son parcours de souscription assurance emprunteur et le premier assureur à proposer un système d’acceptation médicale en ligne, y compris pour les clients ayant des antécédents médicaux.

Alptis

Courtier grossiste

Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupe associatif de protection sociale dirigé par des administrateurs bénévoles. Le groupe fédère six associations à but non lucratif et une filiale opérationnelle, Alptis Assurances, aujourd’hui deuxième plus gros courtier grossiste de France, qui intervient dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’assurance de prêts et de l’épargne-retraite. Les garanties d’Alptis sont distribuées par un réseau de 6 500 courtiers conseils partenaires et le groupe protège aujourd’hui plus de 450 000 personnes, partout en France (métropole et DROM, départements et régions d’outre-mer).

April

Courtier grossiste

Créé en 1988, April est un groupe international de services en assurance implanté dans 31 pays. Ses 3 800 collaborateurs conçoivent, distribuent et gèrent des solutions spécialisées d’assurance (santé-prévoyance, dommages, mobilité et protection juridique) ainsi que des prestations d’assistance pour ses partenaires et clients (particuliers, professionnels et entreprises). Coté sur Euronext Paris (Compartiment B), le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 997,2 millions d’euros.

Aviva

Compagnie d’assurances

Présent en France depuis 180 ans, Aviva a son siège social à Londres. Ce groupe d’assurance créé en 1797 est désormais implanté dans 14 pays du monde. C’est l’assureur le plus important au Royaume-Uni et en Europe en général, avec Axa, Allianz et Generali. Aviva France compte plus de 3 millions de clients et 4 500 collaborateurs.

Axa

Compagnie d’assurances

Né en 1817 (sous le nom l’Ancienne mutuelle de Rouen), Axa est un groupe international français spécialisé dans l’assurance depuis sa création, et dans la gestion d’actifs depuis 1994. C’est en 1985 qu’est créée la marque Axa, après le regroupement de plusieurs sociétés. Drouot, AGP, UAP : au fil du temps, Axa a racheté de nombreuses compagnies d’assurances pour devenir l’un des leaders mondiaux de l’assurance. À l’image des banques qui ont créé des filiales compagnies d’assurances, Axa a créé une banque en 2002.

Désormais implanté dans 61 pays, Axa compte 105 millions de clients dans le monde dont 7,3 millions en France, 171 000 collaborateurs et 120 500 salariés.

BNP Paribas Cardif

Compagnie d’assurances

Créé il y a 45 ans, BNP Paribas Cardif est la filiale assurance du groupe bancaire BNP Paribas. Présent dans 35 pays avec des positions particulièrement fortes en Europe, en Asie et en Amérique latine, cet assureur se targue d’être le leader mondial en assurance emprunteur. Dans le monde, plus de 10 000 collaborateurs travaillent pour plus de 100 millions de clients.

BNP Paribas Cardif ne distribue pas ses contrats d’assurances dans le seul réseau BNP Paribas. Il a noué en France, depuis 1983, un partenariat de distribution très fort avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et les courtiers.

CNP

Compagnie d’assurances, contrats groupe des Caisses d’épargne, des Banques populaires et de la Banque postale

Le groupe est présent en Europe et en Amérique latine. Il compte plus de 37 millions d’assurés en prévoyance-protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne-retraite.

De par la loi de privatisation de juillet 1992 et la structure de son actionnariat, CNP Assurances (créé en France en 1959) est une entreprise du secteur public. Depuis son entrée en bourse, le 6 octobre 1998, la compagnie s’appuie sur un actionnariat stable, concrétisé par la signature d’un pacte entre ses principaux actionnaires : la Caisse des dépôts, la Banque postale et BPCE, regroupés au sein de la holding Sopassure, ainsi que l’État.

Digital Insure

Courtier grossiste

Entreprise française, Digital Insure (connu également sous le nom de BPSIs) est fournisseur de services. Il gère des contrats d’assurance emprunteur pour compte de tiers (des assureurs) depuis 2013, mais n’a pas vocation à faire du « B to C » (vente directe au consommateur). Elle met à disposition des courtiers distributeurs un savoir-faire digital avec une plate-forme de souscription multi-assureurs. L’outil sert aussi bien au courtier qu’au client final, qui peut y effectuer toutes ses démarches. L’entreprise est spécialisée sur des solutions 100 % digitales.

Generali

Compagnie d’assurances

Generali est un groupe italien indépendant présent à l’international. Fondé en 1831, il est aujourd’hui le premier assureur en chiffre d’affaires sur le marché européen. Implanté dans plus de 60 pays, il emploie 71 000 collaborateurs et travaille avec plus de 150 000 distributeurs, au service de 57 millions de clients à travers le monde.

Generali France, créé dès 1832, est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone, s’appuyant sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des solutions d’assurances à 8,3 millions de clients.

Macif

Compagnie d’assurances

La Macif (Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France) est une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) française dont le siège est situé à Niort, dans les Deux-Sèvres. Créée en 1960, la compagnie a d’abord vendu des assurances automobiles. La mutuelle a peu à peu diversifié ses activités pour répondre aux nouveaux besoins de ses sociétaires. Elle est ainsi aujourd’hui présente dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’épargne, de l’assurance vie et de la banque. Cette compagnie rassemble 5,3 millions de sociétaires, 9 363 salariés et gère 18,4 millions de contrats.

Maif

Mutuelle d’assurances indépendante des banques

Fondée en 1934, la Maif était à l’origine destinée au personnel de l’Éducation nationale. Ses contrats d’assurance sont aujourd’hui ouverts à tous les publics, via sa branche Filia-Maif. Cette société d’assurances mutuelle, dont le siège est localisé à Niort, compte 3 millions d’assurés, principalement en auto et habitation. Son positionnement sur les produits d’assurances de personnes est plus récent. Son offre d’assurance de prêt est gérée par Parnasse-Maif. Cette filiale de la Maif régie par le code des assurances gère environ 9,5 milliards d’euros.

Malakoff Médéric

Groupe de prévoyance, indépendant des banques

Ce groupe de protection sociale compte près de 5 millions de salariés couverts en santé, retraite et prévoyance, principalement dans les entreprises, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 3,5 milliards d’euros sur les produits collectifs. Mais Malakoff Médéric propose aussi des offres d’assurance individuelle (environ 500 millions de chiffres d’affaires annuel). En assurance de prêt, c’est sa filiale Malakoff Médéric Courtage (anciennement dénommée Quatrem) qui est aux commandes. Ses produits sont diffusés par des courtiers grossistes comme Utwin, des comparateurs ou encore des enseignes de la grande distribution (comme Casino).

MetLife

Compagnie d’assurances indépendante des banques

Ce groupe d’assurances américain est présent en France depuis une cinquantaine d’années. Sa filiale française, qui compte 250 collaborateurs, est spécialisée dans les assurances de prévoyance (décès, invalidité, obsèques, etc.), avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 200 millions d’euros. Sur l’assurance de prêt, cet assureur développe des offres pour les emprunteurs de santé fragile, âgés ou encore exerçant des métiers particuliers. Les courtiers d’assurance ou de crédit sont leur principal relais de commercialisation. Mais MetLife est aussi positionné sur l’assurance de prêt standard, avec des produits sous marque blanche principalement.

MMA

Compagnie d’assurances indépendante des banques

Cette mutuelle d’assurances présente sur tous les produits d’assurance, notamment en auto et habitation, est une marque du groupe Covéa, au même titre que la Maaf ou la GMF. Ce groupe d’assurance compte 11,5 millions de sociétaires. Les produits estampillés MMA sont principalement distribués par son réseau d’agents généraux (plus de 1 600 points de vente), mais aussi via des distributeurs extérieurs (courtiers, comparateurs). Les produits d’assurance de prêt sont pilotés par MMA Vie, filiale assurance vie de la mutuelle. Cette dernière gère autour de 21 milliards de capitaux dont l’immense majorité provient de produits d’épargne (assurance vie).

MNCAP

Mutuelle d’assurances indépendante des banques

Ces cinq lettres signifient « Mutuelle nationale des constructeurs et accédants à la propriété ». Créé en 1971, ce groupe mutualiste est spécialisé dans l’assurance de prêt. Il est soumis aux règles du code de la mutualité, et non du code des assurances comme la plupart des intervenants du marché, un point de différenciation. Environ 140 000 personnes sont aujourd’hui couvertes par un produit de prévoyance de cette mutuelle. Les assurances de prêt de la MNCAP sont essentiellement commercialisées par le réseau national des SCL (Services Conseils Logement), mais aussi par des banques en contrat collectif ou des courtiers (contrats individuels).

Naoassur

Courtier grossiste

Naoassur est une marque dédiée aux courtiers en assurances et crédit. Sa création remonte à 2014, par la société de courtage spécialisée dans l’assurance-crédit Bpsis (Brokerage Programs & Services for Insurance Solutions). Bpsis est désormais connu sous le nom de Digital-Insure, qui compte 120 salariés et gère 300 000 contrats d’assurances de prêt, le tout de manière digitale. Son offre est distribuée par des intermédiaires : banques, courtiers en crédit ayant pignon sur rue ou sur le Net, assureurs. Les contrats d’assurance de prêt estampillés Naoassur sont garantis par deux compagnies d’assurances, à savoir Axa et Suravenir (filiale du Crédit Mutuel Arkea).

Oradéa

Compagnie d’assurances du groupe bancaire Société générale

Cette compagnie opère dans le giron de la Société générale. Précisément, c’est une branche de Sogecap, la filiale assurance vie de la banque. Oradéa diffuse notamment des contrats d’assurance vie sophistiqués via des conseillers en gestion de patrimoine et des banques privées, gérant plus de 3 milliards d’euros à ce titre. En complément, cette compagnie, régie par le code des assurances, propose aussi une offre d’assurance de prêt individuelle, complètement digitalisée. À noter : son offre d’assurance de prêt a été souscrite par l’Apogée (Association pour l’optimisation et la gestion de l’épargne-retraite).

Prepar-Vie

Compagnie d’assurance du groupe bancaire Bred Banque populaire

Créée en 1984 Prepar-Vie est la filiale assurance vie de Bred Banque populaire. Comptant 130 salariés, elle conçoit et gère les produits d’assurance de la banque, principalement en épargne (assurance vie, plan d’épargne retraite) mais aussi pour la prévoyance (assurances décès, emprunteur). À noter : son offre est également distribuée par des réseaux extérieurs, dont des sociétés de courtage concernant l’assurance de prêt. Comptant 130 salariés, Prepar-Vie gère aujourd’hui plus de 620 000 contrats d’assurance prévoyance. Sa collecte sur ce marché spécifique est en croissance rapide, avec 102 millions d’euros en 2020 contre 70 en 2019, fruit d’un partenariat avec le courtier Entoria mais aussi de liens avec des réseaux externes, comme LifeSquare, une autre solution 100 % digitale de distribution d’assurances de prêt.

Prévoir

Compagnie d’assurances indépendante des banques

Prévoir est une entreprise d’assurances indépendante de tout groupe financier plus que centenaire, puisqu’elle a été fondée en 1910 sous le nom de Compagnie française d’assurance populaire. Sa spécialité ? L’assurance prévoyance pour les particuliers et les travailleurs non salariés. Depuis 2019, Prévoir a agrandi son périmètre d’action avec l’acquisition du courtier AssurOne Group, incluant sa filiale fintech Utwin, spécialiste de la gestion d’assurances de prêt en ligne. Ce n’est pas tout : début 2021, l’entreprise a aussi racheté le courtier et comparateur d’assurances en ligne Réassurez-moi. Côté chiffres, le groupe Prévoir gère près de 5 milliards d’euros, dont de l’épargne (assurance vie et retraite), et réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 600 millions d’euros. L’actionnariat du groupe est détenu à 70 % par les descendants des familles fondatrices et pour 30 % par les salariés et retraités de l’entreprise.

Sphéria Vie

Compagnie d’assurances indépendante des banques

Depuis 1998, cet assureur basé à Orléans propose un panel de contrats de prévoyance pour environ 275 000 personnes couvertes. L’assurance de prêt pèse à peu près un quart de ses affaires annuelles, soit autour de 9 millions de cotisations annuelles. 70 collaborateurs travaillent à Sphéria Vie, une filiale de la mutuelle santé Harmonie Mutuelle, entreprise leader sur le terrain de l’assurance complémentaire santé. À noter : son offre d’assurance de prêt a été souscrite par l’Amep (Association des mutualistes pour l’épargne et la prévoyance).

Suravenir

Compagnie d’assurance du groupe bancaire Crédit mutuel Arkéa

Cap sur l’Ouest ! Suravenir, dont le siège est à Brest, est la filiale assurance de personnes du Crédit mutuel Arkéa. Son cœur de marché repose sur les contrats d’assurance vie avec plus de 40 milliards d’encours gérés à ce titre. À l’instar de ce qu’elle pratique en assurance vie, cette compagnie propose côté emprunteurs à la fois des contrats groupe pour le réseau bancaire et des produits individuels pour d’autres distributeurs (courtiers, comparateurs). L’entreprise compte environ 275 collaborateurs. À noter : son offre d’assurance de prêt a été souscrite par l’association Le Collège des assurés.

Swiss Life

Compagnie d’assurances indépendante des banques

Cet assureur à forte notoriété réalise bon an mal an 1,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur le marché de l’assurance santé et prévoyance. Depuis 40 ans, l’assureur helvétique est présent sur le terrain spécifique de l’assurance emprunteur. Mais il y a quatre ans, la compagnie travaillait surtout en marque blanche, c’est-à-dire comme assureur pour le compte d’autres marques. C’est toujours le cas, mais Swiss Life diffuse aujourd’hui aussi son propre contrat individuel via ses agents généraux, des réseaux de conseillers patrimoniaux et des courtiers. À noter : son offre d’assurance de prêt a été souscrite par l’Agis (Association générale interprofessionnelle de solidarité).

Ugip assurances

Courtier grossiste gérant pour le compte de compagnies d'assurances

Ugip (pour Union générale interprofessionnelle) est une association créée en 1974 qui propose à ses adhérents des solutions de prévoyance, dont de l’assurance de prêt. Depuis presque 40 ans, l’Ugip a confié au cabinet de courtage Sologne Finances la diffusion de ses produits d’assurance, avec pour marque Ugip assurances. La structure est à taille humaine, une quarantaine de personnes qui gèrent les contrats dans leur intégralité (souscription, sinistres, suivi…), avec un chiffre d’affaires annuel établi à 13 millions d’euros (en 2017).

Utwin

Courtier grossiste gérant pour le compte de compagnies d'assurances

Créée en 2015, filiale d’AssurOne Group, cabinet de courtage spécialisé en solutions d’assurance en ligne, cette jeune société de courtage a conçu un contrat d’assurance 100 % digital. On trouve son produit sur les comparateurs en ligne, chez des courtiers ou conseillers patrimoniaux indépendants, etc. Ce produit est assuré par le groupe Malakoff Médéric mais la gestion – de la souscription aux éventuels sinistres – est suivie par Utwin. La société a reçu le label « Finance Innovation », qui récompense des projets pour la croissance et l’emploi. Depuis septembre 2016, date de son lancement opérationnel, Utwin a conquis 25 000 clients emprunteurs.