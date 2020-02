© AGF Foto / Photononstop Partenariat Se battre contre l’isolement numérique

Voilà un an, l’UFC-Que Choisir des ­Pyrénées-Orientales et la municipalité de Saint-Jean-Pla-de-Corts (66) nouaient un accord pour lutter contre l’isolement géographique et/ou numérique de certains citoyens. Philippe Proia, à l’initiative de ce projet, a récemment rejoint l’UFC-Que Choisir de l’Aude en tant que bénévole. Il a ­décidé de mettre en place le même dispositif. Le succès ne s’est pas fait attendre. À peine arrivé, et déjà trois conventions signées ! Ainsi, Port-­­la-Nouvelle, Castelnaudary et Cucugnan accueillent désormais les personnes qui ne disposent pas ­d’accès à Internet ou ne peuvent se ­déplacer dans l’une des cinq associations locales (AL) du département. Chaque habitant de l’une de ces villes ayant un litige peut ainsi aller à la ­mairie. Un employé municipal numérise les documents ­nécessaires puis les envoie par e-mail à l’AL. Cette dernière contacte alors le consommateur par téléphone et lui demande d’adhérer avant de traiter son dossier à distance. Ce partenariat vise aussi à accroître la notoriété de l’AL, les communes s’étant engagées à communiquer sur ce système auprès de leurs administrés. Philippe Proia ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : « Nous avons commencé fin septembre 2019. Les mairies de l’Aude sont très réactives. Nous espérons obtenir entre 15 et 20 signatures. »