Rencontre avec Philippe Proia La création du partenariat mairie

À peine retraité, Philippe refuse de rester inactif : il a à cœur d’œuvrer pour ses concitoyens. Se sentant « profondément en accord avec le concept de service public à la française », il désire se rendre utile et mettre ses compétences au service des autres de manière bénévole.

C’est lorsqu’un ami lui parle des structures de l’UFC-Que Choisir qu’il décide d’intégrer, dès 2014, l’association locale des Pyrénées-Orientales puis, par la suite, celle de l’Aude. En homme dynamique et motivé, il se met immédiatement au travail et exerce diverses missions. De l’accueil des consommateurs au traitement de litiges ou encore à la réalisation d’enquêtes de terrain, son champ d’action est large et complet. Fort de ses années d’expérience et de service aux consommateurs, Philippe souhaite renforcer les liens de proximité qui relient ses adhérents à l’association locale de l’Aube ; l’idée de créer des partenariats avec les mairies des communes fait son chemin.

Combattre les injustices et défendre les consommateurs

Ce qui le frappe de prime abord, c’est « la mauvaise foi de certains professionnels ainsi que l’utilisation grandissante de l’abus de faiblesse de la part de certains d’entre eux ». Constatant que la fracture numérique et la disparition de certains services publics accroissent les difficultés rencontrées par les consommateurs pour se faire entendre et faire valoir leurs droits, Philippe élabore un projet de partenariat au bénéfice des consommateurs isolés qui ne possèdent pas ou ne maîtrisent pas la technologie numérique.

Le fonctionnement du partenariat mairie

La mairie accueille et numérise les documents des consommateurs qui souhaitent soumettre un litige à l’UFC-Que Choisir. Puis, elle envoie par mail à l’association locale ces documents accompagnés d’une fiche navette indiquant les coordonnées téléphoniques de la personne.

Les bénévoles se chargent d’apporter une première réponse générale puis, le cas échéant, de l’adhésion, du traitement du litige, d’un reporting à la mairie.

En complément de cette action, l’UFC-Que Choisir de l’Aude anime des Rendez-vous conso dans différentes structures de la commune (CCAS, travailleurs sociaux, autres associations…) pour ouvrir le dialogue, sensibiliser et donner de bons réflexes aux consommateurs audois.

Organisation et mise en place du partenariat mairie

La mise en place d’un tel partenariat nécessite un gros travail de préparation et d’organisation, puisqu’il faut passer par les étapes suivantes :

identification des mairies à démarcher ;

rédaction de la convention ;

prise de contact par l’intermédiaire de l’accueil de chaque mairie ;

prise de rendez-vous physique ou téléphonique avec le maire ou l’un de ses représentants ;

nécessité fréquente d’un second rendez-vous ;

signature officielle avec présence souhaitée des médias locaux ;

mise en place du processus de partenariat.

Aujourd’hui, 6 communes ont accepté ce partenariat, dont Leucate et Villemoustaussou qui ont signé cette convention les 5 et 8 mars derniers.

C’est avec la même détermination que Philippe continue de se battre pour informer, défendre et accompagner les consommateurs en difficulté. Grâce à son investissement et à la mise en place de ce partenariat avec les mairies, l’association locale de l’Aude a su créer de nouveaux canaux d’échanges et d’information auprès des consommateurs. Ce projet permet aussi de gagner en notoriété et en visibilité dans la région, ce dont l’UFC-Que Choisir ne peut que se réjouir.

C’est une véritable satisfaction pour Philippe qui a pu, soutenu par tout le réseau de l’UFC-Que Choisir, porter et faire valoir son projet, lequel a abouti pour le bien commun et a déjà inspiré d’autres bénévoles.