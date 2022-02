Rénovation énergétique Accompagner les victimes d’arnaques

« L’été dernier, nous avons reçu quelques récits concordants. Nous avons lancé un appel à témoignages dans le quotidien le Midi libre et obtenu énormément de réponses, de toute la France ! », raconte Michel Boivin, bénévole à l’UFC-Que Choisir de Sète et du bassin de Thau. De quoi parle-t-il ? Des arnaques à la prime pour la rénovation énergétique, qui continuent à faire des ravages. Des consommateurs, pensant ne rien débourser, signent des contrats de travaux (installation de pompes à chaleur, de clima­tiseurs…) à des prix faramineux, assortis de crédits qu’ils n’arrivent plus à annuler ensuite. L’association locale (AL), avec l’aide de ses trois avocats conseils, a décidé d’accompagner les victimes de ces escroqueries qui souhaitent agir en justice en les aidant à constituer leur dossier. Pour l’instant, une trentaine d’entre eux ont porté leur affaire au tribunal. « On démarre, les instructions peuvent prendre beaucoup de temps… », admet Michel Boivin. Avec l’engorgement du système judiciaire, c’est sûr qu’il ne faudra pas être pressé. Mais vu l’importance des sommes en jeu, qui peuvent atteindre 40 000 €, « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ».