Rénovation énergétique Effy se défile

La prime Effy, qui porte le nom de l’entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique, est accordée à qui veut réaliser des travaux de ce type dans son logement. Lorsque monsieur Y. dépose une demande, il s’attend à l’obtenir dans les 60 jours suivants, comme précisé dans les conditions générales de vente. Or, sept mois plus tard, il n’a toujours pas de nouvelles. Il sollicite l’UFC-Que Choisir du Val-de-Seine, qui adresse une lettre recommandée au professionnel. Ce dernier réplique que la prime n’a pas pu être versée, car la requête du client n’a pas été effectuée dans les six mois qui ont suivi l’édition de la facture des travaux. L’association locale envoie un second courrier, avec la preuve que l’argument avancé est faux. Effy s’incline : il transmet à monsieur Y. un chèque de 312,50 €.