Téléphonie

La tuile ! Un beau jour d’avril 2023, Mme E. constate que son smartphone ne fonctionne plus. Après avoir résilié son abonnement, elle en souscrit un nouveau et rachète un portable, auprès du même opérateur, SFR. Un autre numéro de téléphone lui est donné. Mais Mme E. découvre que SFR a prélevé sur son compte, et sans l’avertir, 70,22 € au titre des frais de résiliation, auxquels s’ajoute la somme de 67,10 € qui représente les échéances encore dues de son précédent abonnement. Elle consulte son contrat… et découvre que cette demande n’est pas justifiée : l’abonnement qu’elle a abandonné n’était pas à durée déterminée. En d’autres termes, la consommatrice pouvait le résilier à n’importe quel moment sans frais. Pour sortir de l’ornière, Mme E. se rapproche de l’UFC-Que Choisir d’Orléans, et l’association locale écrit à SFR. Quelques jours plus tard, la cliente est remboursée des prélèvements effectués – soit 137,32 € au total.

UFC-QUE CHOISIR D’ORLÉANS (45)