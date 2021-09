TV/Téléphone/Internet Résiliation inévitable

Client chez Free, monsieur P. a constaté, dès son arrivée en Bresse, de nombreux dysfonctionnements liés à Internet, aux communications téléphoniques et à la réception des chaînes de télévision. Il les signale rapidement à l’opérateur. L’assistance technique est sollicitée à plusieurs reprises. Les problèmes persistent. Quitter Free devient, dès lors, la seule issue possible. Mais, quelque temps après avoir résilié son abonnement Free, monsieur P. doit s’adresser à l’antenne locale UFC-Que Choisir de Louhans. Il a en effet des difficultés à se faire rembourser ses deux mois d’abonnement, ses frais de résiliation et de rupture d’engagement. L’association locale intervient en soutien de son adhérent. Avec succès, car Free finit par lui restituer les sommes réclamées.