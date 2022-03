© UFC-Que Choisir Arrivée de Laurence Rossilhol Nouvelle Directrice du Marketing et de la Diversification

L'UFC-Que Choisir se réjouit de l'arrivée de Laurence Rossilhol, en qualité de Directrice du Marketing et de la Diversification

Le parcours professionnel de Laurence Rossilhol est marqué par une double expérience dans la presse à la direction des abonnements mais également en agence au poste de directrice de clientèle.



Elle a collaboré avec de grandes marques de presse telles que le groupe Expansion, le groupe Les Echos, Libération et l’Express.



Elle va assurer la poursuite du développement des médias et particulièrement de Que Choisir dont la diffusion a continué sa progression ces dernières années (400 000 abonnés et une diffusion totale de 450 000 exemplaires) ainsi que du site web www.quechoisir.org qui compte plus de 210 000 abonnés payants à ce jour.



Elle va également aider notre organisation à identifier et tester les pistes de diversification des activités qui seront en cohérence avec nos valeurs et au bénéfice du consommateur.