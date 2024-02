ACTUALITÉ

Agave, érable, fleur de coco...

Les édulcorants n’ayant plus la cote, certains consommateurs se tournent à présent vers des matières sucrantes prétendument plus naturelles et plus saines, telles que le sirop d’agave ou le sucre de fleur de coco, pour remplacer le sucre blanc. Mais ces produits ont-ils vraiment un intérêt pour la santé ? Index glycémique, pouvoir sucrant, taux de fructose, de fibres et de minéraux… Résumé en vidéo des principaux résultats de nos analyses sur 12 d’entre eux.