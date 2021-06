© Wipas - stock.adobe.com Alternatives au livret A Les autres placements sans risque

Les placements sécurisés qui rapportent plus que le très populaire livret A se comptent sur les doigts d’une main. Grâce à des bonus provisoires, il est possible de dynamiser ses liquidités dans une optique de court terme. Décryptage.

Avec 142 milliards d’euros de surplus d’épargne comptabilisés entre fin mars 2020 et la fin du premier trimestre 2021 par la Banque de France, les Français qui ont pu mettre de l’argent de côté depuis le début de la crise sanitaire ne savent que faire de leurs liquidités. Certes, les versements sur les contrats d’assurance vie « retrouvent de la vigueur », avec 10 milliards d’euros placés entre janvier 2021 et fin avril, contre 15 milliards d’euros sur l’ensemble de 2020. Mais la faveur des épargnants va aux livrets défiscalisés : sur les quatre premiers mois de l’année, 18,42 milliards d’euros ont été mis à l’abri sur un livret A ou sur un livret de développement durable et solidaire (LDDS), selon la Caisse des dépôts. Avec leur capital garanti par l’État et la possibilité de piocher dedans à tout moment sans frais, ces livrets rassurent en ces temps troublés. Problème, ils ne rapportent pas grand-chose : 0,5 % net, soit 114,75 € d’intérêts sur un an pour un livret A rempli au plafond (22 950 €).

Plus ennuyeux, les encours des dépôts à vue, autrement dit les sommes abandonnées sur les comptes courants, ont progressé « de plus de 100 milliards d’euros depuis fin 2019, soit une hausse de 20 % », constate la Banque de France. Or, non seulement cet argent ne rapporte rien, mais il est sévèrement grignoté par l’inflation (+1,4 % en mai sur un an selon l’Insee).

Quels livrets pour protéger son épargne de précaution ?

Une poignée de livrets permet de mettre cette épargne dormante au travail. Leurs atouts ? Un capital garanti, une disponibilité des fonds permanente et une rémunération légèrement supérieure à celle du livret A. Parmi ceux qui ont retenu notre attention (voir tableau) figurent des solutions alternatives aux livrets bancaires classiques. À commencer par le livret Paris partage proposé par le Crédit municipal de Paris (1 % brut, soit 0,70 % net de prélèvements sociaux et fiscaux). Cette solution permet de rendre son épargne solidaire puisque 25, 50, 75 ou 100 % des intérêts doivent être reversés à une association (Emmaüs Coup de main, Fondation Siel bleu, ou L’Agence du don en nature) avec, à la clé, une réduction d’impôt égale à 66 ou 75 % des montants donnés.

Autre possibilité avec Cashbee, une jeune pousse de la finance et sa solution d’épargne mobile (0,95 % brut, soit 0,66 % net de prélèvements sociaux et fiscaux). Vient ensuite le livret Distingo de PSA Banque (du constructeur automobile). En plus de son taux boosté, elle offre aussi une prime de 40 € à condition de maintenir un solde minimum de 20 000 € entre le 1er septembre et le 1er novembre 2021 inclus.

Les meilleurs livrets fiscalisés du moment

Ces livrets sont classés du plus au moins généreux, en nous appuyant sur le calcul du taux actuariel (taux sur un an intégrant les périodes promotionnelles éventuelles).

Taux promotionnel Durée de la promo (mois) Taux de base Plafond de la promo Taux actuariel brut Taux actuariel net de PFU (1) Offres ouvertes à tous Livret Paris Partage

Crédit municipal de Paris 0 % 0 1,00 % 50 000 € 1,00 % 0,70 % Livret Cashbee 2 % 3 0,60 % 75 000 € 0,95 % 0,66 % Livret Distingo

PSA Banque (2) 2 % 2 0,60 % 75 000 € 0,83 % 0,58 % Livret Mymoneybank

GE Money Bank 2 % 2 0,60 % 75 000 € 0,83 % 0,58 % Offres réservées aux clients actuels ou futurs des établissements Livret d’épargne jeune actif (18-29 ans)

Société générale 2 % 6 0,15 % 5 000 € 1,07 % 0,75 % Livret d’épargne

Matmut 0 % 0 1,00 % 5 000 € 1,00 % 0,70 % Livret épargne autrement

Maif 0 % 0 0,90 % 5 000 € 0,90 % 0,63 %

(1) Prélèvement forfaitaire unique de 30 % : 17,2 % de prélèvements sociaux, 12,8 % d’impôt sur le revenu. (2) +40 € versés pour un solde de 20 000 € présent entre le 1er septembre et le 1er novembre 2021 inclus.