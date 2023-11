Nouvelle hausse attendue des performances de l’assurance vie sur l’année 2023, selon le baromètre annuel de l’assurance vie individuelle du cabinet Facts and Figures. Ce dernier insiste par ailleurs, en ce qui concerne les unités de compte, sur le poids toujours plus important des frais internes qui grignotent la performance.

L’inflation redonne un peu de couleurs à l’assurance vie. Les taux des fonds en euros (dont le capital est garanti), qui ont plafonné autour de 1 % durant ces dernières années, ont, pour beaucoup, flirté avec la barre des 2 % en 2022, soit une hausse de + 0,82 en moyenne par rapport à l’année précédente. Cette tendance haussière devrait se maintenir. Selon le cabinet Facts and Figures, qui vient de révéler les résultats de son baromètre annuel de l’assurance vie, on devrait tabler sur une moyenne de 2,5 % pour les rendements 2023. Le cabinet précise qu’il existera des disparités importantes selon la nature des contrats. Les fonds les plus anciens (dont les taux étaient restés sous la barre des 2 % en 2022) devraient en effet plafonner entre 1,8 et 2 %. À l’inverse, les contrats les plus récents (par exemple d’Ampli Mutuelle ou Corum Life), placés sur la « nouvelle donne obligataire », pourraient atteindre des taux moyens situés entre 3,5 et 4,5 %. Certains fonds anciens (en particulier de bancassureurs comme Cardif, Predica ou CNP), qui présentent une certaine souplesse dans l’utilisation des réserves, se situeraient pour leur part à un niveau intermédiaire, près des 3 %.

Attention aux frais des unités de compte

La part de l’épargne des ménages français investie dans des unités de compte (actions ou obligations) a fortement bondi au sein de l’assurance vie ces dernières années. Le phénomène est surtout le résultat des très nombreuses campagnes commerciales des compagnies insistant sur le fait que le classique fonds en euros sécurisé ne rapporte plus grand-chose. Selon Facts and Figures, la tendance devrait cependant ralentir en 2024 en raison de « marchés financiers instables et de la nécessité pour les compagnies de collecter davantage sur leurs fonds en euros ». Ce sont surtout les unités de compte, positionnées sur des actions de grandes capitalisations dans les économies développées (actions américaines, européennes, japonaises), qui se sont révélées les plus performantes. Mais globalement, le cabinet insiste sur l’importance des frais internes aux assurances vie qui grignotent la performance nette. Il évalue la performance moyenne nette des unités de compte à - 12,7 % en 2022. Il nous alerte sur le fait que les unités de compte actions (UC actions) sont en moyenne grevées par 2,2 % de frais courants internes en assurance vie. Les 10 UC actions affichant les frais les plus élevés verraient leur valorisation ponctionnée de 3,32 % par an en moyenne. Colossal !