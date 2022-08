© Olivier Le Moal - stock.adobe.co Audit énergétique Encore un report…

Il devait accompagner la vente de logements écopant de la classe F ou G lors du DPE, autrement dit des passoires énergétiques, dès le 1er janvier 2022. Mais l’entrée en vigueur de l’audit énergétique ne cesse d’être reportée.

Initialement, la vente d’un logement classé F ou G par le diagnostic de performance énergétique (DPE) devait, à partir du 1er janvier 2022, nécessiter la réalisation d’un audit énergétique. Toutefois, constatant que les logiciels n’étaient pas prêts et que les professionnels n’étaient pas formés, le gouvernement avait reporté cette obligation à septembre 2022. Le décret et son arrêté précisant l’audit et les missions du professionnel le réalisant étant parus, tous les problèmes étaient censés être résolus entre-temps. Or il n’en a rien été. L’entrée en vigueur de ce nouveau document destiné à informer les acquéreurs et à les pousser à engager des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leur bien est à nouveau décalée, cette fois au… 1er avril 2023. Raison invoquée par le ministre du Logement pour justifier cette nouvelle échéance début août, « un manque d’entreprises et de professionnels qualifiés ». Seront-ils plus nombreux au printemps de l’année prochaine ? La seule certitude à ce jour, c’est que les demandes de formation sont en augmentation. En attendant, les propriétaires concernés peuvent pousser un ouf de soulagement.

D’ailleurs, pour Que Choisir, rien ne presse puisque l’audit s’appuiera sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) pour définir la performance du logement. Compte tenu de son manque de fiabilité, que nous avons déjà dénoncée à plusieurs reprises, l’audit risque de partir sur de mauvaises bases, quelle que soit sa date d’entrée en vigueur.