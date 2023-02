© Autoconsommation collective Cabriès-Calas ©petillot Autoconsommation collective d’électricité Une baisse des factures pour les participants

Sur la commune de Cabriès-Calas (13), le projet de communauté d’énergie renouvelable est un succès. L’autoconsommation collective de l’électricité solaire produite localement fait baisser les factures.

À Cabriès-Calas, dans les Bouches-du-Rhône, la production des panneaux photovoltaïques fait des heureux. Installés dans le cadre du projet d’autoconsommation collective lancé par la start-up Sereny Sun Energies, ces panneaux ont couvert 36 % des besoins en électricité de ses 70 adhérents en 2022, soit une belle économie sur leur facture. Il s’agit de particuliers mais aussi de commerçants, d’un groupe scolaire et d’une maison de retraite, autant d’acteurs qui ne consomment pas tous aux mêmes moments.

À titre d’exemple, le groupe scolaire est fermé le mercredi, le week-end et pendant toutes les vacances scolaires, soit des périodes durant lesquelles sa production d’électricité alimente d’autres bénéficiaires. Grâce à cette diversité des profils et cette mixité des usages, les 276 MWh produits sur place y ont été intégralement consommés. Pour une première année de fonctionnement, le succès est total.

Circuit court de l’électricité

Donald François, fondateur de Sereny Sun Energies, ne compte pas s’arrêter là. « Dans ce contexte de crise énergétique et d’inflation du prix de l’énergie, l’autoconsommation collective et les circuits courts de l’énergie sont plus que jamais pertinents. Notre modèle est duplicable sur d’autres territoires. » Son modèle économique repose sur un financement qui fait appel aux citoyens, aux collectivités locales impliquées, et qui recourt à l’emprunt bancaire. Ses revenus proviennent de la vente de l’électricité produite aux participants.

Mais il existe d’autres modèles d’autoconsommation collective fondés sur la production de panneaux photovoltaïques, financés uniquement par les citoyens et les collectivités locales.